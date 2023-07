Sanità: 3 morti e traumi da grandine, la nottata del 118 lombardo

Luglio 25, 2023

Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) – Il telefono delle centrali operative del 118 lombardo squilla a più riprese nella tarda serata di ieri e nella notte. Chiamano dall’autostrada A4, da un campeggio in zona Sirmione. La grandine cade forte e i chicchi sono grossi e pericolosi come sassi scagliati. Colpiscono auto, tende, persone. E diverse riportano “traumi minori”, qualcuno viene anche “ospedalizzato in codice verde”, spiegano dall’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), interpellati dall’Adnkronos Salute. E’ una delle conseguenze, oltre ai danni a strutture, strade, parchi e automobili, della violenta grandinata della serata di ieri: diversi interventi sono stati eseguiti dal personale del soccorso sanitario in zona Desenzano e Sirmione, in provincia di Brescia, proprio causa grandine (le foto circolate sui social mostrano ancora una volta sfere di ghiaccio grandi come palline da tennis).

Fra gli interventi censiti da Areu con possibile dinamica correlata al maltempo c’è anche l’incidente stradale alle porte di Varese, in cui hanno perso la vita un ragazzo di 19 anni e la ragazza che viaggiava con lui. L’allarme è scattato alle 23.10 di ieri. L’auto con a bordo i due giovani finisce contro un furgone. I viaggiatori di questa seconda autovettura coinvolta sono un uomo di 50 anni e una donna di 70, soccorsi in codice verde. La notte prosegue e il maltempo si abbatte su diverse zone della Lombardia, colpisce con violenza anche Milano dove in particolare i vigili del fuoco lavorano senza sosta. L’ultimo grave intervento registrato invece dall’Areu è nel Bresciano, a Corteno Golgi (Val Camonica), alle 5.03 del mattino, dove la 16enne Chiara Rossetti ha perso la vita per un albero caduto sulla tenda dove si trovava, in un campo scout in località Palù. Nella tenda c’erano anche altre tre ragazze di 15, 12 e 13 anni portate in ospedale a Sondrio in codice verde per traumi minori. Il resto del gruppo, composto da circa 70 scout, è stato evacuato in una palestra di Corteno Golgi. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, due ambulanze vigili del fuoco, soccorso alpino e forze dell’ordine.