Sanità, a Roma nuova ‘casa’ per anestesisti, robot per simulazioni hi-tech

Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) – Un nuova casa per gli anestesisti e rianimatori italiani. La Siaarti, Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, nata nel 1934, ha inaugurato oggi a Roma la nuova sede che punta a essere il riferimento per la formazione degli 11mila soci. Davanti al Viminale, la sede mette a disposizione una sala da 80 posti a sedere corredata da un ‘ledwall’ di oltre 8 metri quadrati ad alta definizione, due sale di simulazione ad alta fedeltà con regia dedicata con vari robot manichini (dal neonato all’anziano) per le simulazioni, una sala debriefing e una sala task-trainer, arricchita da 7 postazioni. A inaugurare la sede il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il presidente della Commissione Affarsi sociali e Sanità del Senato, Franco Zaffini.

“Siaarti si considera un’istituzione al servizio di altre istituzioni pubbliche, in primis il ministero della Salute – ha sottolineato il presidente Siaarti, Antonino Giarratano – L’associazione, infatti, è costituita dagli anestesisti-rianimatori che perseguono il fine della tutela della salute pubblica. Ricerca scientifica, formazione, buona pratica clinica sono i nostri obiettivi e li portiamo in modo capillare su tutto il territorio nazionale tramite i nostri 136 consiglieri regionali e con la qualità professionale, culturale ed educazionale delle nostre 27 Sezioni che sviluppano le tematiche e gli ambiti di nostra competenza. In tal senso pensiamo sia fondamentale e auspichiamo un sempre più stretto rapporto con il ministero della Salute e con altre istituzioni come Istituto superiore della sanità e Agenas, sicuri che il nostro contributo tecnico, oltre che scientifico, possa essere di supporto anche e soprattutto nell’ambito dei nostri sistemi sanitari regionali”.

“Quella degli anestesisti e rianimatori – ha detto Zaffini – è una professione importantissima, che ha mostrato la sua centralità in particolare durante la pandemia Covid. Purtroppo presenta carenze nel numero di specialisti, per questo andrebbe incentivata anche con interventi di tipo retributivo. Il mio impegno va in questa direzione”.

In quello che è il primo centro di formazione e di simulazione direttamente rivolto all’attività societaria, la nuova sede Siaarti mette a disposizione degli anestesisti-rianimatori una offerta formativa di oltre 120 corsi l’anno, strutturati in percorsi formativi che si articolano nelle sfere di competenza della società: anestesia e medicina perioperatoria, rianimazione e terapia intensiva, emergenza e urgenza intra ed extra ospedaliera, terapia del dolore e cure palliative in ambito adulto e pediatrico.

“La simulazione in ambito sanitario – evidenzia la Siaarti – è ampiamente utilizzata nella formazione clinica di studenti e professionisti sanitari. Rappresenta una valida strategia per insegnare, apprendere e valutare le abilità cliniche a diversi livelli di formazione: universitaria, post-lauream e permanente. Le società scientifiche come la nostra assumono la funzione di provvedere alla formazione continua e all’aggiornamento di tutti i professionisti medici italiani, nel caso specifico quelli in anestesia e rianimazione”.