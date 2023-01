Sanità: Al Gemelli “In Viaggio”, il film sulle missioni di Papa Francesco nel mondo

Gennaio 9, 2023

Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute ) – “In Viaggio”, il film Gianfranco Rosi sulle missioni di Papa Francesco nel mondo arriva nella sala MediCinema al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Alla proiezione, giovedì 19 gennaio alle ore 16.00, nella settimana di preghiera per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso (18-25 gennaio 2023) interverranno per parlare del documentario con pazienti e operatori sanitari del Policlinico l’autore e regista Gianfranco Rosi e il direttore dell’Osservatore Romano Andrea Monda, il curatore della colonna sonora Ambrogio Sparagna e i produttori Donatella Palermo e Paolo Del Brocco.

L’opera realizzata da 21Uno Film, Stemal Entertainment con Rai Cinema, racconta nove anni di pontificato di Papa Bergoglio attraverso 37 viaggi. È un’opera work in progress che il regista Rosi, già Leone d’oro nel 2013 con “Sacro Gra” e Orso d’oro nel 2016 per “Fuocoammare”, ha continuato ad aggiornare fino all’ultimo, ripercorrendo i viaggi del pontefice impostando un dialogo a distanza tra il flusso dell’archivio dei viaggi di Francesco, le immagini del suo cinema, l’attualità e la storia recente.

“Il film è il ritratto di un uomo che ci fa guardare oltre e riflettere su temi universali – spiega il regista Rosi – La prima sfida di “In Viaggio” è stata trasformare in linguaggio cinematografico filmati realizzati per esigenze televisive. Man mano che il montaggio andava avanti, maturava però la necessità di far dialogare il racconto dei viaggi del Papa con materiali di archivi storici e con i frammenti di alcuni dei miei film e lavorare su nuove scene girate da me. Altra sfida è stata costruire un finale per un film in divenire, destinato a rimanere aperto”. Un film “che nel seguire i prossimi viaggi di Papa Francesco affronterà̀ nuovi temi, nuove riflessioni” conclude.