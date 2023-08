Sanità: Anaao, ‘medici ospedali con 5 mln ferie arretrate, 10 al giorno via da Ssn’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos Salute) – La sanità ha “un problema di sistema e abbiamo urgenza di cambiarlo. Lo stiamo dicendo da tempo, ma nel frattempo 10 medici al giorno abbandonano gli ospedali in età non pensionabile, è drammatico”. Così Pierino Di Silverio, segretario nazionale del sindacato dei medici e dirigenti Ssn, Anaao Assomed, ospite di ‘Agorà Estate’, su Raitre che, in un passaggio del suo intervento, cita anche un altro ‘numero’ – ancora più efficace in questi giorni di vacanze estive – che riguarda i medici ospedalieri: “abbiamo – dice 5 milioni di giorni di ferie non godute, questo significa che non andiamo nemmeno in ferie”.

Per spiegare la fuga anticipata dei camici bianchi dal Servizio sanitario nazionale, Di Silverio sottolinea: “se io devo lavorare con uno stipendio che è tra i i più bassi di Europa, in condizioni di lavoro disastrosi a livello infrastrutturale tecnologico, gravato da 80 ore di lavoro a settimana, con molte delle feste neanche pagate, non posso andare in ferie, sono aggredito, malmenato, denunciato, perché sottoposto a 3 diversi tribunali, e da oggi anche 4, compreso quello mediatico, sfido chiunque a voler restare in un sistema siffatto. Non ho gratificazione professionale, non ho gratificazione sociale, non ho gratificazione personale, non ho più tempo per me e per mia famiglia, dunque vado via”, conclude il segretario Anaao.