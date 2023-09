Sanità, attive 187 Case di comunità su 1.430 previste da Pnrr, report Agenas

Settembre 19, 2023

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) – Le riforme in sanità, grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, segnano il passo. Almeno a guardare gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), relativi al semestre gennaio 2023-giugno 2023: sulle 1.430 Case della comunità previste e da realizzare entro il 2026, ne sono attive appena 187; delle 611 Centrali operative territoriali da attivare entro il 2024, ne sono state attivate 77, mentre per gli Ospedali di comunità, su 434 da aprire entro il 2026, a giugno 2023 ne funzionano 76.

Nel dettaglio, le Case della comunità che hanno aperto i battenti sono solo in 6 regioni: 92 in Lombardia, 43 in Emilia Romagna, 38 in Piemonte, 6 in Toscana, 6 in Molise e 2 in Umbria. Le Centrali operative funzionano soltanto in 7 regioni: 36 in Lombardia, 15 nel Lazio, 9 in Veneto, 7 in Piemonte, 5 in Emilia Romagna, 4 nella Pa di Bolzano e 1 in Umbria, mentre sono 10 le regioni che hanno realizzato Ospedali di comunità: 38 in Veneto, 17 in Lombardia, 6 in Puglia, 5 in Emilia Romagna, 2 in Molise e in Abruzzo, 1 in Campania, Lazio e Liguria.