Sanità: ‘Dona vita dona sangue’, al via campagna

Giugno 12, 2023

Roma, 12 giu. (Adnkronos Salute) – Un spot con l’attrice Carolina Crescentini per rilanciare “un semplice gesto straordinario” come la donazione del sangue e del plasma. E’ la campagna di comunicazione ‘Dona vita dona sangue’ presentata oggi al ministero della Salute. “Lo strumento principale della campagna è lo spot della durata di 30 secondi, in cui vengono rappresentate due situazioni di vita in parallelo, unite da uno ‘split screen’, in cui la donazione diventa un gesto che trascende luoghi e tempi, unendo soggetti che non si conoscono in un circolo virtuoso e in un atto di solidarietà e di altruismo molto potente, che può arrivare a salvare la vita di una persona”, sottolinea il ministero della Salute. Il 14 giugno si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue.

La prima fase della campagna si svilupperà su radio e tv nel periodo 12-24 giugno. Il naming ‘Dona via dona sangue’, da cui prende il nome l’intera campagna, evidenzia come il gesto semplice della donazione del sangue sia fondamentale per salvare vite umane.