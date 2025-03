Sanità, esperti: “Formare cittadini responsabili della propria salute cardiovascolare”

11 Marzo 2025

Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) – In Italia le malattie cardiovascolari causano più di 224 mila decessi in un anno, circa 600 al giorno. Per ridurre l’incidenza delle malattie cardiovascolari e migliorare la salute collettiva, è necessario “educare a tutti i livelli, partendo proprio dalle scuole. Anche i bambini”, fin da piccoli, “devono essere educati al concetto di essere responsabili della propria salute”. Lo ha detto Emanuela Folco, presidente di Fondazione italiana per il cuore (Fipc) partecipando all’evento dedicato ai cardiologi ‘Voices for Silencing’, organizzato da Novartis a Milano, il 7-8 marzo sottolineando che “la missione della Fondazione italiana per il cuore è quella di fare una divulgazione rivolta a tutta la popolazione proprio per cercare, nel limite del possibile, che le persone diventino pazienti il più tardi possibile. Il nostro scopo è quello di fare alfabetizzazione sanitaria che ha un ruolo ben preciso nel cammino di salute di ciascuno di noi. Con le nostre campagne e le nostre attività, cerchiamo di educare la persona ad essere responsabile della propria salute, a fare scelte consapevoli a beneficio non solo della propria salute, ma anche della ricaduta sociale sulla società e sul sistema sanitario nazionale”.

Le malattie cardio cerebro vascolari sono la prima causa di morte, di ospedalizzazione e di disabilità. “L’obiettivo principale dell’intergruppo è quello di enfatizzare la richiesta al ministero della Salute di un tavolo pratico in cui si parli delle malattie cardiovascolari nel piano nazionale”, spiega la senatrice Elena Murelli, membro X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, presidente intergruppo Malattie cardio, cerebro e vascolari. “A inizio legislatura – chiarisce -abbiamo aperto l’intergruppo con l’intento di andare a sottolineare sempre di più quelle che sono le necessità dei pazienti. Il Comitato tecnico scientifico è formato da esperti del settore e da associazioni di pazienti”, che sono i primi a “criticarci in modo costruttivo anche sulle problematiche che affrontano quotidianamente, dalla diagnosi alla cura all’aderenza delle terapie. Il tavolo ha quindi l’obiettivo di andare a enfatizzare sempre di più le tematiche relative alle singole patologie sulle malattie cardiovascolari”, in sede ministeriale. Le istituzioni hanno un ruolo fondamentale per promuovere un cambiamento culturale che consideri i benefici a lungo termine dei trattamenti.

“Ci deve essere però una collaborazione fra tutti gli stakeholders – evidenzia Murelli – Al tavolo dell’intergruppo abbiamo messo gli esperti scientifici, le aziende farmaceutiche, le associazioni dei pazienti. Lato legislatore, raccogliamo quelle che sono le richieste, le informazioni per poi capire quali sono le problematiche e cercare di risolverle all’interno del sistema sanitario”. Sull’accesso alle terapie, per esempio, “c’è troppa disomogeneità all’interno del territorio nazionale”, osserva.

La ricerca di quei fattori di rischio cardiovascolare è fondamentale per ridurne l’impatto di queste patologie sulla popolazione e sul servizio sanitario nazionale. “Novartis investe ogni anno, in ricerca e sviluppo, circa 60 milioni di euro con un numero di studi clinici pari a circa 200 ogni anno – ricorda Paola Coco, Chief Scientific Officer and Medical Affairs Head Novartis – Ci siamo focalizzati su 4 aree terapeutiche fondamentali: l’area cardiovascolare, l’area oncologica, l’area delle neuroscienze e l’area dell’immunologia. In queste 4 aree – precisa – stiamo cercando, attraverso piattaforme tecnologiche innovative che si affiancano alle piattaforme più convenzionali, di andare a individuare dei trattamenti sempre più personalizzati per il paziente. In particolare, le terapie cellulari, le terapie geniche, le terapie a base di Rna e le terapie con i radioligandi. Nell’area cardiovascolare è importante il nostro contributo nella ricerca di quei fattori di rischio che concorrono alle patologie che rappresentano ad oggi una delle principali cause di morte e di morbidità”, come ad esempio “gli alti livelli di lipoproteina-a. Abbiamo anche recentemente avuto delle importanti acquisizioni di altre aziende. L’idea – conclude – è proprio quella di espandere la leadership in area cardiovascolare anche su altre patologie, come per esempio la prevenzione dell’embolia diffusa e dell’ictus in pazienti con fibrillazione atriale”.