Sanità, firmato rinnovo contratto medici

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) – Fumata bianca per il rinnovo del contratto dei medici e del resto dei dirigenti Ssn 2019-2021. La firma a Roma all’Aran, al termine dell’incontro tra i sindacati di categoria e il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo. Un ultimo step per limare le diverse posizioni sui punti più complessi, in particolare l’orario di lavoro. Il testo è stato firmato da tutte le sigle sindacali.

“Siamo soddisfatti – commenta il segretario nazionale dell’Anaao Assomed Pierino Di Silverio – perché, pur muovendoci in un quadro economico e normativo che penalizza la categoria con norme ormai vetuste che ingabbiano e limitano ogni possibilità di manovra, il testo sottoscritto riesce a garantire ai colleghi condizioni di lavoro migliori delle attuali. Questo è sempre stato il nostro obiettivo e ci siamo riusciti”. L’Anaao Assomed, insieme a tutte le sigle sindacali in rappresentanza dei dirigenti medici, sanitari e veterinari, ha sottoscritto oggi all’Aran l’ipotesi di contratto di lavoro valido per il triennio 2019-2021.

“Grazie all’accordo raggiunto – spiega Di Silverio – abbiamo ottenuto alcuni risultati che possiamo definire ‘storici’: abbiamo sminato il terreno dalle ore ‘regalate’ alle aziende; abbiamo assicurato la carriera ai dirigenti; abbiamo assicurato il riposo; abbiamo assicurato il pagamento delle ore extra; abbiamo definito le regole per i medici in formazione assunti nel Ssn e che grazie al Decreto Calabria potranno godere di diritti mai riconosciuti fino a oggi e non essere più considerati dei ‘tappabuchi’; abbiamo, infine, cercato di ricondurre alla normalità il lavoro quotidiano dei dirigenti medici e sanitari, evitando i medici globetrotter e definendo la sede di lavoro”.

“Per quanto riguarda la parte economica, abbiamo sempre saputo che questo non sarebbe stato un contratto a molti zeri – afferma Di Silverio – perché lo stanziamento fissato nella finanziaria di due anni erano esigui”. L’aumento ammonta a 289,30 euro medi lordi al mese. Inoltre gli arretrati al 31 ottobre 2023: ammontano a 10.757 medi lordi. “Abbiamo gettato le basi perché cambi l’idea del nostro lavoro – conclude Di Silverio – e venga visto e vissuto sempre meno come una gabbia professionale. Ora servirà agire per modificare le leggi e uscire da logiche ormai superate”.

“Ogni contratto che si chiude è una buona notizia, perché significa fare un passo in avanti e rendere disponibili una serie di risorse e rivedere alcuni modelli organizzativi che erano carenti”. È la prima reazione del presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, sentito dall’Adnkronos Salute, a margine dell’incontro, alla Camera dei Deputati, dedicato allo psicologo nell’assistenza primaria, in merito alla firma del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021.

Il rinnovo del contratto “risente ancora della visione pre-Covid. Non è quello che tutti sognavano ma è un grande passo avanti, anche perché speriamo che, con l’impegno del ministro della Salute Orazio Schillaci, si possano destinare risorse per rendere attrattiva la professione in un momento in cui molti professionisti scappano dal sistema”.