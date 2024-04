Sanità: Iss compie 90 anni, sabato cerimonia con Mattarella

16 Aprile 2024

Roma, 16 apr. (Adnkronos Salute) – Compie 90 anni l’Istituto superiore di sanità, inaugurato ufficialmente il 21 aprile 1934. Per celebrare la ricorrenza li sabato 20 aprile si terrà una cerimonia alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro della Salute Orazio Schillaci e del presidente e del direttore generale dell’Iss Rocco Bellantone e Andrea Piccioli. Parteciperò all’evento anche la Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, e durante la cerimonia saranno esposte sei tavole anatomiche originali del Canova e alcuni testi rari di anatomia che fanno parte della collezione raccolta dal primo direttore dell’Istituto, Domenico Marotta. La diretta streaming dell’evento sarà disponibile sulla pagina dedicata alle celebrazioni dell’anniversario, che è online da oggi.

Nella pagina si possono già ascoltare i primi tre podcast storici su alcuni dei principali eventi e temi fondamentali per la salute pubblica in cui l’Istituto ha avuto un ruolo determinante, dal disastro di Seveso all’epidemia di colera a Napoli a quella di Aids. È inoltre presente una cronologia delle principali tappe della storia dell’Istituto, disponibile in forma grafica. Nelle prossime settimane sarà aggiunto il programma completo delle iniziative di celebrazione dei 90 anni, che prevede anche un annullo filatelico dedicato all’anniversario e un ciclo di conferenze scientifiche, organizzate dai Dipartimenti e Centri dell’Istituto, in cui verrano invitati a confrontarsi sui temi più attuali della ricerca scientifica alcuni esperti di fama internazionale che dialogheranno con i ricercatori dell’Iss.