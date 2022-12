Sanità: malati cronici a Schillaci, ‘interventi urgenti per assistenza adeguata’

Dicembre 12, 2022

Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) – “Quali associazioni del Terzo settore che rappresentano la voce dei pazienti affetti da malattie croniche e rare, sentiamo il dovere di richiamare la sua attenzione sulla necessità che interventi urgenti strutturali non più prorogabili vengano messi in campo con la massima urgenza per assicurare a tutti i cittadini, e in particolare ai pazienti affetti da malattie croniche e rare, il diritto alla salute sancito dalla Costituzione italiana, secondo criteri di efficienza e di efficacia, nell’assicurare un’adeguata cura e assistenza sanitaria”. Si apre così la lettera aperta inviata al ministro della Salute, Orazio Schillaci, da 10 associazioni che chiedono “un’audizione per meglio illustrare le tante criticità che persistono nell’assistenza sanitaria e offrire tutta la collaborazione necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo comune di assicurare il migliore percorso di cura al paziente”.

Le associazioni si dicono preoccupate “dall’aver constatato che ad oggi non sono stati affrontati dal Governo le questioni relative alle tante criticità dell’assistenza sanitaria, ma sono state enunciate tematiche di carattere generale quale la ‘valorizzazione dei medici di famiglia e della farmacia, l’importanza della digitalizzazione e dalla riduzione delle diseguaglianze, la necessità di far partire la sanità verso il territorio, con particolare riguardo alla sanità digitale'”. E sottolineano come nella legge di Bilancio “ci aspettavamo un quadro programmatico di una sanità nuova che potesse finalmente rispondere alle esigenze di cura del paziente e alle problematiche di presa in carico e assistenza emerse durante il periodo emergenziale del Covid-19, al momento non risolte, ma al contrario ampliate e diventate anch’esse croniche”.

E ancora, riferiscono le associazioni, “i nostri pazienti soffrono per le lunghe liste di attesa per visite che necessitano di un monitoraggio continuo per seguire l’evoluzione della malattia e per evitare la fase acuta e quindi il ricorso ai servizi di Pronto soccorso che – denunciano – sono al limite delle prestazioni minime assistenziali. L’accesso ai farmaci è un percorso a ostacoli, come anche il sistema burocratico che impone al paziente il continuo ricorso agli ambulatori o della specialistica, determinando pesantezze burocratiche e togliendo tempo all’assistenza e alla cura del paziente. I nostri associati, pazienti affetti anche da comorbilità, non sono curati secondo un sistema interdisciplinare e integrato e la formazione e l’informazione sulla patologia non rientra nell’ambito della visita a cui vengono sottoposti”. Le associazioni elencano quindi una serie di interventi necessari a migliorare le condizioni di assistenza, prima tra tutti la costituzione di una “Consulta permanente”, a livello istituzionale, con le associazioni dei pazienti per tutti i provvedimenti da adottare in materia sanitaria e in particolare per l’implementazione del Pnrr.