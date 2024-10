Sanità, Parisi: “In Italia troppe disuguaglianze per cure, più risorse a Ssn”

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) – “L’articolo 32 della Costituzione tutela l’uguaglianza, anche nelle cure. Tuttavia, in Italia ci sono moltissime disuguaglianze di salute, disparità socio economiche che incidono in modo drammatico sulle aspettative di vita, anche tra i bambini. Basti pensare che la mortalità infantile nel Sud è del 30% maggiore di quella del Nord. E non è un problema genetico ma di scarsa organizzazione delle cure”. Lo ha detto Giorgio Parisi, intervenendo al convegno organizzato a Roma da Ail – Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, dal titolo “Curare è prendersi cura – Impatto ambente e rischio sanitario, benesseree stili di vita”.

Secondo Parisi, premio Nobel per la Fisica nel 2021, occorre investire nel nostro Ssn, “vecchio di 40 anni. E’ nato nel 1974, quando non c’erano farmaci e tecnologie che ci sono oggi, come Tac e anticorpi monoclonali, che hanno bisogno di grandi investimenti. Abbiamo un problema di scarsità di risorse”. Per lo scienziato occorre intervenire su più fronti, “a partire dal miglioramento delle condizioni di lavoro per i medici, per evitarne la fuga all’estero”. Quindi, puntare sulla formazione alla prevenzione. “Dovremmo avere nelle scuole un’ora di lezione di educazione sanitaria a settimana per fa conoscere ai giovani le malattie più frequenti, i sintomi da non tralasciare, i fattori di rischio ma anche aumentare il prezzo delle sigarette” e pensare “alla deduzione delle spese per l’attività fisica, che protegge da molte malattie inclusi i tumori”, conclude.