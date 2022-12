Sanità: Schillaci, ‘aumenta rinuncia a cure, impegno a superare disuguaglianze’

Dicembre 12, 2022

Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) – “L’emergenza sanitaria si è trasformata in emergenza economica e sociale aumentando le fasce di povertà e incrementando la rinuncia alle cure. Di qui l’impegno a superare queste diseguaglianze e garantire l’accesso equo alle cure a tutti i cittadini, anche accelerando l’approvazione del Decreto tariffe per la piena attuazione del Dpcm Lea 2017 e per superare le disomogeneità assistenziali tra i cittadini, i quali potranno finalmente usufruire di prestazioni al passo con le acquisizioni medico-scientifiche”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio inviato alla presentazione, oggi a Roma, del 10° Rapporto ‘Donare per curare – povertà sanitaria e donazione farmaci’, realizzato dall’Osservatorio sulla povertà sanitaria, organo di ricerca di Banco farmaceutico.

“Di pari passo – ha sottolineato il ministro durante il convegno promosso da Banco farmaceutico e Agenzia italiana del farmaco – occorre riorganizzare i processi di gestione delle liste d’attesa dei ricoveri programmati attraverso l’introduzione di modelli e standard per il monitoraggio sistemico e strutturato a livello nazionale del percorso del paziente, dalla presa in carico fino alla sua dimissione. Accanto a ciò, prosegue il lavoro per riformare l’assistenza sanitaria territoriale in modo da fornire risposte efficaci ai bisogni socio-sanitari di una popolazione sempre più anziana, con un’alta incidenza di malattie croniche e con un incremento importante di fasce di cittadini in situazioni di vulnerabilità e di disagio”.

“La pandemia – ha ricordato Schillaci – ha fatto comprendere con ancora maggiore forza il valore del nostro Servizio sanitario nazionale a carattere universalistico che tutela la salute quale diritto fondamentale di ogni individuo”, ha detto il ministro, ringraziando “l’Osservatorio” del banco farmaceutico “che, attraverso le sue analisi e produzioni scientifiche, contribuisce a tenere alta l’attenzione sul fenomeno della povertà sanitaria”.