Sanità, Zaffini: “Vari progetti di legge su salute mentale e proposta dotazione 5% Fsn”

17 Dicembre 2024

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) – “Sulla salute mentale abbiamo diversi progetti di legge. Uno è la mia prima firma. Porteremo avanti questi testi alla ripresa dopo la pausa natalizia dei lavori. Il mio testo” contiene la proposta di dotare il comparto di una misura del Fondo sanitario nazionale non inferiore al 5%. È un dato di fatto importante. Spero di riuscire ad arrivare all’approvazione finale di questa proposta che regaliamo al dibattito, con nessuna pretesa di completezza”. Così Francesco Zaffini, Presidente 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Senato della Repubblica partecipando da remoto, oggi a Roma, all’evento organizzato da Lundbeck per i 30 anni di presenza in Italia.

“Ricordo che la mia proposta pone anche il tema dei Pdta, cioè della necessità che i dipartimenti di salute si dotino di specifici percorsi di diagnosi e terapia appropriati – precisa Zaffini – C’è poi il tema della sicurezza dei familiari, dei parenti, dei caregiver che deve essere affrontata”, oltre alla questone “del reinserimento. Credo sia molto importante garantire il reinserimento sociale di queste persone con tutte le precauzioni del caso e con tutte le eccezioni del caso”.

Allo stesso tempo, il senatore ritiene “che sia importante anche, per esempio, prevedere una residenzialità appropriata e dedicata: questo percorso di riabilitazione nel lavoro, così come fatto per altre categorie svantaggiate, deve essere garantito”. In questo contesto di “riabilitazione” si inserisce “quella bellissima iniziativa a cui ho avuto modo di partecipare, il progetto del teatro patologico, iniziativa avviata dal collega Guidi che, come ricorderete, è neuropsichiatra, ma è stato anche ministro di uno dei governi del centro-destra. Lo asseconderemo per ogni ulteriore iniziativa che lui vorrà intraprendere”. In chiusura del suo intervento, Zaffini fa una promessa: “in una prossima occasione sarò con voi per affrontare il tema in presenza: abbiamo forte l’attenzione a questo tema, speriamo di riuscire a produrre un testo che sia all’altezza delle vostre aspettative”.