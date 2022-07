Schiaffini (Bambino Gesù), ‘FreeStyle Libre 3 migliora prevenzione ipoglicemie’

Luglio 5, 2022

Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) – L’accuratezza e il monitoraggio in continuo offerti dal sensore FreeStyle Libre 3 di Abbott migliorano notevolmente la prevenzione delle pericolose ipoglicemie e anche delle iperglicemie, come spiega il dottor Riccardo Schiaffini, diabetologo dell’ospedale Bambino Gesù di Roma: “FreeStyle Libre 3 è un dispositivo che aiuta notevolmente la gestione del diabete nei bambini e negli adolescenti che sono sottoposti a terapia insulinica intensiva. Inoltre – aggiunge Schiaffini – l’utilizzo di un sensore per il monitoraggio in continuo del glucosio riduce lo stress che provano i piccoli pazienti e i loro genitori. Anche l’aderenza e l’accuratezza terapeutica sono facilitate dall’utilizzo di questo tipo di dispositivo, che riduce il rischio di ipoglicemie e di iperglicemie grazie a degli allarmi sonori che avvisano preventivamente il paziente e i suoi caregiver”.