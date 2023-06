Schillaci, ‘con sindacati obiettivo comune prestazioni Ssn migliori’

Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) – “Abbiamo avviato un’interlocuzione costruttiva con le organizzazioni sindacali, con il comune obiettivo di garantire performance sempre migliori del nostro sistema sanitario e la giusta valorizzazione dei lavoratori impegnati nella sanità: donne e uomini che sono la leva fondamentale per assicurare il diritto alla salute dei nostri cittadini. Così come è costante l’impegno del ministero per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in ogni ambito e contesto”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, in un messaggio inviato al X Congresso generale della Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori (Confsal), dal titolo ‘Il valore del lavoro’.

“Il congresso – ha proseguito il ministro riferendosi all’assise sindacale in corso – è sempre un significativo momento di partecipazione, discussione e rinnovamento in difesa del valore del lavoro e dei diritti dei lavoratori”, ha concluso dicendosi “certo che da queste giornate emergeranno significative proposte”.