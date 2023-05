Schillaci: “Fascicolo elettronico usato solo dal 12% dei cittadini”

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos Salute) – Il fascicolo sanitario elettronico “secondo una recente rilevazione del 2020-2021 condotta dall’Osservatorio digitale del Politecnico di Milano è utilizzato solo dal 12% dei cittadini, mentre il 62% non ne ha mai sentito parlare. Un gap che va colmato, considerando l’importanza che riveste nella capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto alla presentazione del documento programmatico dell’Intergruppo parlamentare ‘Sanità digitale e terapie digitali’, oggi a Roma.

In tema di telemedicina e digitalizzazione sanitaria “dinanzi ai tanti benefici sia in termini di esiti di cura, sia in termini di efficienza economica, è apparso prioritario alzare il passo per implementare, nei tempi prestabiliti, i progetti e le iniziative previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un’occasione irripetibile, soprattutto per incrementare la diffusione della telemedicina e del fascicolo sanitario”, ha aggiunto.