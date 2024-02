Scudo penale medici per tutto il 2024, Anaao ‘segnale importante’

Febbraio 14, 2024

Milano, 14 feb. (Adnkronos Salute) – Via libera alla proroga dello scudo penale per i medici per tutto il 2024. E’ “un significativo passo avanti che mira a garantire la massima tutela dei pazienti e a sostenere, nel contempo, il ruolo cruciale svolto dai professionisti sanitari”, dichiara il segretario di Anaao Assomed Pierino Di Silverio, dopo l’esito delle votazioni nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera sugli emendamenti al Milleproroghe riformulati. “Si tratta di un importante segnale politico – sottolinea in una nota il leader del sindacato medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale – di cui va dato atto al ministro della Salute e ai parlamentari, che ringraziamo per l’impegno profuso, che hanno formulato l’emendamento accogliendo la spinta incessante del nostro sindacato”.

“In attesa della legge sulla responsabilità medica – spiega Di Silverio – la punibilità in sede penale viene limitata per tutto il 2024 ai soli casi di colpa grave, come in epoca Covid, tenendo in debito conto le condizioni di lavoro e in modo particolare la grave carenza di personale”.

L’Anaao auspica che “questa sia la prima tappa di un percorso che garantisca ai cittadini equità di accesso alle prestazioni sanitarie e ai professionisti la serenità necessaria per tornare a considerare appetibile il mestiere più bello del mondo. Occorre prendersi cura dei medici e dei dirigenti sanitari del Ssn, razza preziosa in via di estinzione, anche per ridurre il numero di eventi avversi nelle corsie, doloroso effetto collaterale della crisi di sostenibilità della sanità pubblica”, evidenzia Di Silverio. “Continueremo a lavorare – assicura – per un sistema sanitario efficiente, equo e affidabile per tutti i cittadini nel rispetto del dettato dell’articolo 32 della Costituzione”.