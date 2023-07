Sette trapianti di polmone in pochi giorni, ‘maratona’ al Policlinico di Milano

Luglio 26, 2023

Milano, 26 lug. (Adnkronos Salute)()() – “Sette trapianti di polmone in pochi giorni”, una “maratona di interventi” eseguiti al Policlinico di Milano dal team della Chirurgia toracica e Trapianti di polmone guidato da Lorenzo Rosso. “I 7 trapianti sono stati possibili grazie ad altrettanti donatori, sia lombardi sia di altre regioni”, informa l’Irccs di via Sforza, sottolineando che “in due casi gli organi sono stati ricondizionati”: sono stati cioè utilizzati “polmoni che potenzialmente non erano trapiantabili, ma che grazie a particolari tecniche sono stati ‘ringiovaniti’ e resi pienamente funzionali. Questa procedura – evidenziano dall’ospedale – di fatto crea nuove opportunità per i pazienti che sono in lista d’attesa per ricevere dei nuovi organi, perché estende ulteriormente il bacino dei potenziali donatori”.

“I trapianti sono interventi salvavita – commenta Rosso – capaci di donare speranza alle persone con gravi malattie. Uno di questi pazienti appena trapiantati, ad esempio, era arrivato al nostro Pronto soccorso in condizioni critiche e aveva bisogno di assistenza respiratoria 24 ore su 24. Il trapianto con polmoni nuovi ha radicalmente cambiato la sua aspettativa di vita e la sua quotidianità: ora respira autonomamente e potrà tornare progressivamente a una vita il più possibile normale”.

Le forze messe in campo per un intervento di questo tipo – ricorda una nota dell’Irccs meneghino – coinvolgono i chirurghi toracici, gli anestesisti rianimatori, i cardiochirurghi, i perfusionisti, gli infermieri delle sale operatorie e della Terapia intensiva, gli esperti della Medicina trasfusionale. Decine di persone del Policlinico di Milano, a cui si aggiungono gli esperti che coordinano il trasporto dell’organo, il suo prelievo, l’individuazione del paziente in lista d’attesa più compatibile, e molto altro ancora. Accanto all’ospedale ci sono il Nord Italia Transplant Program (Nitp), il Coordinamento regionale trapianti (Crt) e il Centro nazionale trapianti (Cnt), così come la Protezione civile. E’ lo sforzo contemporaneo di centinaia di persone, che raccoglie un grande gesto di generosità come la donazione degli organi e lo trasforma in una nuova speranza di vita.