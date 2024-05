Sinner e il fastidio all’anca, il fisiatra: “Scelta di preservarsi corretta”

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) – Addio al torneo Atp 1000 di Madrid da parte di Jannik Sinner. “La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente diventando più dolorosa”, ha annunciato il tennista sui social, riaccendendo i timori su una articolazione che vede in crescita il numero degli infortuni tra chi pratica il tennis ad altissimo livello. “Il dolore all’anca e gli infortuni a tale livello sono un problema crescente per i tennisti. Sebbene molto spesso siano altre le strutture coinvolte dal sovraccarico tipico del tennis, in realtà le problematiche all’anca sono state segnalate in una percentuale che varia dall’8% al 27% dei giocatori di tennis”, spiega all’Adnkronos Salute Andrea Bernetti, vice presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer).

Il numero di infortuni all’anca nei giocatori di tennis professionisti maschili “è aumentato da meno di 10 nel 2012 a oltre 150 nel 2016. Nella storia dell’Atp Tour, diversi famosi giocatori professionisti classificati tra i primi 10 (tra cui Magnus Norman, Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Andy Murray, Bob Bryan e Tommy Haas) hanno subito infortuni all’anca”, ricorda Bernetti.

“Il caso di Sinner però non è classificabile. Al momento sappiamo solo che ha un dolore all’anca, non meglio specificato, che lo ha costretto al ritiro dal torneo di Madrid – chiarisce il vice presidente dei medici fisiatri – Ci auguriamo che sia una problematica transitoria e che abbia deciso insieme al suo fantastico staff di preservarsi per i prossimi tornei” – tra poco inizieranno gli Internazionali Bnl d’Italia a Roma – “soprattutto in considerazione dell’elevato numero di partite che i tennisti professionisti giocano ogni anno”.

Ma per quale motivo l’anca è diventata un problema per i tennisti? “Il tennis – risponde Bernetti – è uno sport che induce un alto carico sull’articolazione dell’anca perché comporta movimenti di inizio e arresto rapidi, intensi e ripetuti, durante i quali i giocatori effettuano cambi di direzione improvvisi mentre corrono e colpiscono la palla ad alta velocità. In particolare, il diritto impone un elevato carico su anche e ginocchia. Durante il diritto i giocatori possono usare diversi tipi di posizioni, che si riferiscono alla posizione dei piedi e delle anche durante il colpo: le posizioni neutrale, semiaperta e aperta. Per la posizione neutrale – illustra l’esperto – i piedi e le anche del giocatore sono perpendicolari alla rete, mentre sono paralleli alla rete per la posizione aperta ‘open’. La posizione semiaperta descrive qualsiasi posizione dei piedi tra le posizioni neutrale e aperta. Attualmente, a causa dell’accelerazione del gioco negli ultimi decenni, i giocatori di tennis di alto livello assumono maggiormente la posizione open, per risparmiare tempo durante i colpi di diritto dalla linea di fondo”.

“Si ipotizza che la prevalenza del colpo di diritto in posizione open possa spiegare almeno in parte l’aumento degli infortuni all’anca nei giocatori di tennis di alto livello. Una delle patologie dell’anca più frequenti nel tennis d’élite è l’impingement femoroacetabolare (Fai), caratterizzato da un contatto anomalo della porzione prossimale del femore con l’acetabolo. Con il carico ripetitivo, questo conflitto può provocare danni all’articolazione. Alcuni studi hanno mostrato che fino al 62% dei giovani tennisti d’elite possa essere a rischio per l’impingement femoroacetabolare”, conclude il fisiatra.