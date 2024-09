Successo per video social di Vaia, ‘fiducia in scienza e prevenzione’

2 Settembre 2024

Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) – Parlare di prevenzione, malattie e salute in modo semplice e comprensibile per tutti, anche per i giovani. Lanciando messaggi di fiducia e smorzando i toni allarmistici su virus ‘vicini’ e ‘lontani’. Sono un successo i video sui social del direttore della Prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia, diventati in questa estate un appuntamento di riflessione per i tanti ‘followers’ del profilo personale del direttore. Nell’ultimo lo spunto è la fine dell’estate e le buone abitudini messe in pratica come l’attività fisica, “sane abitudini che abbiamo attuato” durante le vacanze “e che devono essere conservate tutto l’anno, da settembre bisogna continuare perché questo fa bene e la prevenzione primaria fa bene a noi e al sistema salute italiano”. Messaggi che sono al centro anche dell’impegno del ministero della Salute.

In un altro post – interventi i suoi sempre conditi da un sottofondo musicale – il direttore suggerisce di fare attività fisica che significa anche “prevenzione, mentre il Covid arretra e Mpox non sfonda”, e “qualcuno sarà depresso…”. Una frecciatina a chi invece è più lanciato su toni allarmistici.