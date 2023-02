Terremoto: Dg Oms, ‘3 mln di dollari da Fondo emergenza’

Febbraio 8, 2023

Milano, 8 feb. (Adnkronos Salute) – “Con le condizioni meteorologiche e le continue scosse di assestamento, siamo in una corsa contro il tempo per salvare vite” nelle aree colpite dal sisma in Turchia e Siria. “Sappiamo che i numeri” di morti e feriti “saliranno. Le persone hanno bisogno di riparo, cibo, acqua pulita e cure mediche per le ferite causate dal terremoto, ma anche per altri bisogni sanitari. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha rilasciato 3 milioni di dollari del Contingency Fund per le emergenze, a supporto della risposta al disastro in entrambi i Paesi”. E’ l’aggiornamento riferito dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il periodico briefing con la stampa.

L’agenzia Onu per la salute “sta fornendo materiale medico, e supportando entrambi i Paesi nella risposta, in collaborazione con i partner, per garantire cure mediche specializzate. Un volo che trasporta proprio scorte mediche e kit chirurgici per i traumi è attualmente in viaggio per Istanbul, dal nostro hub logistico di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti”, il punto il Dg. “Un altro volo per Damasco è quasi pronto per la partenza e un terzo volo è in programma. Stiamo anche inviando una delegazione di alto livello per coordinare la nostra risposta. E 30 squadre mediche di emergenza nazionali e 13 internazionali si stanno dispiegando in entrambi i paesi. Sono composte da professionisti sanitari di tutto il mondo addestrati a fornire cure salvavita in situazioni di emergenza”.