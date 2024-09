Torna la Milano Heart Week, ecco il decalogo salva-cuore

12 Settembre 2024

Milano, 12 set. (Adnkronos Salute) – Torna a Milano la Settimana del cuore promossa dal Centro cardiologico Monzino. La Night Run Monzino, in programma sabato 14 settembre con partenza dalle 19 a CityLife, darà il via alla settima edizione della Milano Heart Week. L’agenda prevede una settimana di eventi gratuiti e aperti al pubblico sulla prevenzione cardiovascolare e il benessere del cuore (per l’elenco degli appuntamenti cliccare su www.milanoheartweek.it), che ruoterà intorno alla Giornata mondiale del cuore in calendario il 29 settembre. Per l’occasione, gli esperti del Monzino lanciano il decalogo della prevenzione cardiovascolare.

Ecco le 10 regole messe a punto dai medici dell’Irccs sulla base della letteratura scientifica internazionale: “10 semplici raccomandazioni estratte dalle ricerche più avanzate che, se seguite sistematicamente, ridurrebbero drasticamente l’incidenza delle malattie del cuore e la mortalità collegata”, assicurano gli specialisti.

1. Evitare il fumo in ogni forma e ad ogni età; 2. Svolgere attività fisica: il movimento è come un farmaco; 3. Adottare uno stile alimentare sano ed equilibrato. La dieta mediterranea è sempre consigliabile; 4. Controllare il consumo di sale. Non superare i 5 grammi al giorno e fare attenzione al sale nascosto nei prodotti; 5. Non esagerare con gli zuccheri. Il livello di zuccheri nel sangue (glicemia) è importante per il cuore; 6. Combattere lo stress con le attività che più ci rilassano e ci allontanano dai pensieri negativi; 7. Praticare regolarmente la terapia del buonumore. L’ideale è ridere 15 minuti al giorno; 8. Prendere consapevolezza dell’importanza del sonno e crearsi una routine della buonanotte; 9. Eseguire i controlli raccomandati per la propria età e il proprio stato di salute; 10. Per le donne: consultate un cardiologo quando si avvicina la menopausa. C’è un check-up speciale per voi.

“La prevenzione è la miglior cura per le malattie cardiovascolari”, è il messaggio della Milano Heart Week. “Una cura senza farmaci né interventi – sottolineano dal Monzino – che ci dà benessere e tranquillità”. Ogni evento in programma durante la Settimana del cuore meneghina si propone dunque come “un momento di sensibilizzazione e un invito ad adottare i comportamenti corretti: fare movimento, seguire un’alimentazione corretta, dedicarsi alle attività che ci divertono e riducono i livelli di stress, ma anche ascoltare il proprio corpo e conoscere il rischio individuale per proteggere il proprio cuore e mantenersi in forma”.

“Stiamo vivendo l’età dell’oro della cardiologia – afferma Giulio Pompilio, direttore scientifico Monzino – ma i progressi non riguardano solo gli interventi o le tecniche d’avanguardia. Oggi sappiamo molto di più sui fattori di rischio, cioè che cosa può farci ammalare, e soprattutto sappiamo come misurarli e tenerli sotto controllo. E’ questa la rivoluzione silente della prevenzione, che potrebbe rapidamente cambiare il volto delle malattie del cuore e fare in modo che non ci facciano più paura. Ma la rivoluzione non avrà successo – ammonisce lo specialista – senza la partecipazione della popolazione, che deve ancora convincersi che la prevenzione è una scelta facile e piacevole. Il nostro decalogo vuole dare un contributo in questa direzione, fornendo un prezioso vademecum per la salute del cuore”.