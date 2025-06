Trapianti, primo di vescica, risultati dopo 1 mese in anteprima a Firenze

3 Giugno 2025

Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) – Il primo trapianto di vescica umana mai eseguito al mondo è stato realizzato il 4 maggio presso il Ronald Reagan Ucla Medical Center di Los Angeles. A un mese di distanza, domani 4 giugno, Inderbir Gill – che ha realizzato l’intervento insieme a Nima Nassiri dell’Università della California – presenterà in Italia, in anteprima mondiale, il follow-up del trapianto nella giornata di apertura della XXI edizione di ‘Challenges in Laparoscopy & Robotics – AI (Cilr-Ai)’, congresso internazionale di chirurgia urologica mini-invasiva e robotica, a Firenze da domani al 6 giugno. All’appuntamento, uno dei più rilevanti del settore, sono attesi mille delegati da 50 Paesi.

Nato a Roma nel 2004 con il nome di Challenges in Laparoscopy (Cil), l’evento si è evoluto fino a integrare prima la chirurgia robotica (Cilr) e oggi anche l’intelligenza artificiale (Ai), che sarà protagonista assoluta di questa edizione.