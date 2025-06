Tumore al seno, Dorigo (AstraZeneca): “Gruppo in prima linea su farmaci e prevenzione”

12 Giugno 2025

Roma, 12 giu. (Adnkronos Salute) – “AstraZeneca crede fortemente nel gioco di squadra tra pubblico e privato. Il progetto ‘Care for Caring 2.0’, promosso dalla Polizia di Stato, rappresenta proprio l’essenza di questo concetto di partnership, di collaborazione. Insieme possiamo veramente contribuire per migliorare la salute dei cittadini. E quindi siamo qui oggi, al fianco della Polizia di Stato, per sostenere l’importanza degli screening preventivi per le donne, in questo caso donne che operano nella Polizia di Stato e che tutti i giorni si prendono cura della sicurezza dei cittadini. Obiettivo: promuovere la cultura della prevenzione del tumore al seno e fare in modo che le donne in Polizia diventino ambasciatrici della prevenzione”. Lo ha detto Alessandra Dorigo, VP Head of Oncology AstraZeneca Italy, intervendo alla presentazione – oggi alla Camera – dei risultati preliminari della seconda edizione di ‘Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione”, il progetto di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al Seno, rivolto alle future agenti di polizia in formazione presso le scuole e gli istituti della Polizia di Stato.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è realizzata dalla Polizia di Stato con il supporto non condizionante di AstraZeneca (main sponsor) e dei partner tecnici GE HealthCare e Samsung Healthcare Italia, con il patrocinio dell’Associazione italiana oncologia medica (Aiom). “AstraZeneca è l’azienda numero uno in Italia per ricerca clinica, per studi clinici – ha sottolineato Dorigo – perché noi vogliamo sviluppare nuovi standard di cura per diverse patologie tumorali. In particolare nel tumore della mammella abbiamo sviluppato una serie di farmaci innovativi per diversi setting di malattia, cercando appunto di migliorare la sopravvivenza dei pazienti, ma soprattutto di dare loro un’ottima qualità di vita. L’impegno altrettanto importante nel tumore della mammella è promuovere, e il progetto di oggi ne è l’esempio, una cultura della prevenzione e degli screening, perché naturalmente siamo convinti che cercare di parlare di cancro, di tumore della mammella e cercare di far sì che la prevenzione entri come priorità affinché il tumore venga diagnosticato quanto prima sia davvero un obiettivo molto ambizioso”.