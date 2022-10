Tumori, a Francesco Cognetti premio Fellow of Esmo 2022

Ottobre 27, 2022

Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) – L’oncologo Francesco Cognetti è stato insignito del Fellow of Esmo Award. Il riconoscimento vuole premiare l’impegno di alcuni membri (42 in totale in Europa, tra cui appunto 5 italiani) della Società europea di Oncologia medica (Esmo) che hanno dimostrato, dal momento della sua nascita (1980) ad oggi, un’eccezionale dedizione alle attività di Esmo, contribuendo a renderla la società oncologica più importante in Europa ed una delle società scientifiche più importanti al mondo.