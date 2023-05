Tumori: al via nelle farmacie raccolta fondi per ricerca pediatrica

Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) – Una settimana dedicata alla raccolta fondi per la ricerca contro i tumori pediatrici nelle farmacie italiane, sostenuta da Federfarma. Dal 15 al 22 maggio parte infatti la seconda edizione della campagna ‘Il futuro è dei bambini’, a sostegno di Gold for kids, il progetto della Fondazione Veronesi per finanziare la ricerca scientifica in questo campo e promuovere l’informazione in merito. Le 19mila farmacie private che aderiscono a Federfarma esporranno la locandina della campagna e si potrà donare semplicemente inquadrando il QR code (la donazione sarà comunque possibile fino al 31 agosto).

Quest’anno il ricavato della raccolta supporterà la piattaforma di ricerca e cura ‘Palm’ (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), una rete internazionale di istituti specializzati in campo oncoematologico coordinata dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La piattaforma è dedicata allo studio e alla cura della leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue molto aggressivo che in Italia colpisce circa 70 bambini ogni anno. La piattaforma ‘Palm’ gestirà la prima sperimentazione clinica in Europa della terapia genica con cellule Car-Natural Killer e lo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta.

Il progetto permetterà di mettere a punto terapie innovative per i bambini malati di leucemia mieloide acuta e contribuirà, già nell’immediato, a ottimizzare il trattamento dei bambini italiani con diagnosi di leucemia mieloide acuta e dei pazienti pediatrici dei Paesi europei che adottano il protocollo internazionale per la cura di questa malattia ematologica rara.

“Federfarma – spiega il presidente Marco Cossolo – collabora con convinzione alla campagna promossa da Fondazione Umberto Veronesi, perché le farmacie credono fortemente nel valore della ricerca scientifica e i farmacisti, che ogni giorno si impegnano con professionalità a tutela della salute dei cittadini, hanno una naturale vocazione all’impegno sociale. Le farmacie – ricorda – sono capillarmente presenti su tutto il territorio e possono quindi sensibilizzare un gran numero di persone sull’importanza della ricerca per sperimentare cure sempre più efficaci contro i tumori pediatrici. Invito i cittadini ad essere generosi, per donare un futuro ai bambini affetti da tumore”.

“Da anni la Fondazione è fortemente impegnata nel sostegno all’oncologia pediatrica, perché in questi anni sono stati fatti grandi passi avanti ma c’è ancora molto da fare”, dichiara Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi. “Federfarma e dunque le farmacie, grazie al loro ruolo di presidio sociosanitario sul territorio, rappresentano per Fondazione un alleato molto importante per garantire maggiori speranze di guarigione a bambini e adolescenti malati di tumore”, conclude.