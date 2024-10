Tumori, Dorigo (AstraZeneca): “Collaborazione tra aziende farmaceutiche accelera innovazione”

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) – “E’ bello vedere due associazioni pazienti che lavorano insieme con le donne affette da tumore al seno metastatico e anche due aziende farmaceutiche come AstraZeneca e Daiichi Sankyo che sono state antesignane nel settare questa alleanza. Un’alleanza che si basa sul co-sviluppo e co-commercializzazione dell’anticorpo farmaco coniugato che ha dato risultati fantastici nella pratica clinica. Andiamo oltre a un mondo in cui le aziende farmaceutiche vivevano un senso di competizione tra di loro. Cerchiamo di capire le eccellenze che ognuna di loro può portare al tavolo per cercare di accelerare l’innovazione e l’accesso a questi farmaci davvero straordinari”. Così Alessandra Dorigo, Head of Oncology di AstraZeneca, durante la presentazione della campagna di sensibilizzazione di Daiichi Sankyo e AstraZeneca ‘In seno al futuro’, dedicata al tumore al seno metastatico.

“La scienza è una sfida collettiva dove la collaborazione e il gioco di squadra sono fondamentali. Bisogna mettere a fattore comune esperienza, competenza perché il capitale umano fa la differenza. Gli attori presenti al tavolo di oggi condividono un grande senso di responsabilità per cercare di sfidare lo status quo del percorso diagnostico terapeutico delle persone con tumore al seno metastatico in Italia. Ognuno di noi può davvero contribuire a cambiare le cose”, conclude.