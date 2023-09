Tumori: Fiagop celebra ‘quasi legge’ su oblio oncologico con luci dorate

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) – Parte domani in tutta Italia, per finire il 30 settembre, la quinta edizione di “Accendi d’Oro, accendi la speranza”, campagna annuale di sensibilizzazione sui tumori pediatrici a cura della Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica (Fiagop), in occasione del September, International Childhood Cancer Awareness Month. “Un’edizione speciale, dedicata in particolare ad una conquista di civiltà attesa da anni: la ‘quasi’ legge sul diritto all’oblio oncologico. ‘Quasi’ perché si attende entro fine anno il passaggio al Senato, dopo la recente approvazione all’unanimità a Montecitorio del testo unificato”, si legge in una nota.

Settembre, infatti, è il mese indicato da Childhood Cancer International (Ccc), per ‘accendere’ l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle problematiche e sui diritti dei pazienti pediatrici malati di cancro e l’impatto che ha sulle loro famiglie. La Fiagop è tra i suoi soci fondatori e collabora a tutte le iniziative internazionali. In questo mese in tutto il mondo, le associazioni di genitori, e tutte le persone coinvolte, illuminano di luce dorata edifici, monumenti e punti iconici di Paesi e città, una consolidata attività simbolica per richiamare l’attenzione di tutti sulle problematiche inerenti i tumori pediatrici, e distribuiscono pubblicamente il nastrino dorato, Gold Ribbon, simbolo dell’oncoematologia pediatrica.

In Italia sono circa 2.400 le diagnosi di tumori infantili attese in un anno: contraggono tumori e leucemie 1.500 bambini e 900 adolescenti. Si è arrivati a percentuali di guarigione di circa l’80% complessivamente e che sfiorano oltre il 90% per alcuni specifici tumori, ma serve più ricerca, verso cure su misura e con ridotti effetti collaterali. Ancora oggi, circa il 50% dei farmaci somministrati è studiato per la popolazione adulta, poi adattato in base al peso e altezza del paziente pediatrico.