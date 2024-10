Tumori, fumo sotto accusa, Perrone (Aiom): “Aumentare di 5 euro costo sigarette”

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) – Il cancro rappresenta la più grande sfida sociale, di salute pubblica ed economica del XXI secolo: 1 decesso su 6 nel mondo è causato da una neoplasia oncologica. L’inquinamento atmosferico rimane un fattore di rischio ambientale di primaria importanza. E’ quanto emerso dal convegno nazionale di Ail “Curare e prendersi cura” promosso oggi a Roma dall’Associazione italiana contro le leucemie i linfomi e il mieloma.

Sotto accusa anche il fumo cancerogeno. “Ecco perché siamo convinti sostenitori della proposta di incrementare di 5 euro il costo dei pacchetti di sigarette – ha detto Francesco Perrone, presidente di Aiom Associazione italiana oncologia medica, intervenendo da remoto – perché tutte le campagne di altro tipo che sono state fatte in Italia e nel mondo hanno avuto degli effetti anche positivi, ma non bastano. I cambiamenti climatici e l’inquinamento globale ci toccano, e la produzione del tabacco da fumo sappiamo essere un inquinante per il nostro mondo”.