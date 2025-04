Tumori, Leonardi: “Il Ministero della Salute sostiene l’iniziativa Nave della Salute”

8 Aprile 2025

Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) – “La Nave della Salute è un’iniziativa importante perché avvicina i medici ai cittadini. Gli operatori sanitari sulla tratta Ancona-Durazzo-Ancona in questi giorni hanno intercettato i passeggeri nella vita quotidiana per offrire loro prestazioni sanitarie gratuite, consigli pratici sull’adozione di corretti stili di vita all’insegna della prevenzione, pilastro fondamentale per la salute dei cittadini e per la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale”. Lo ha detto Giovanni Leonardi, Capo Dipartimento One Health del ministero della Salute, intervenendo alla presentazione – oggi a Roma nella sede diplomatica del Paese balcanico – della seconda edizione della ‘Nave della Salute’ che vede Italia e Albania alleate per la prevenzione delle gravi malattie.

“Parliamo di passeggeri che si muovono per lavoro. Ora, quando si viaggia per motivi professionali – spiega Leonardi – si ha poco tempo per la cura di se stessi, quindi l’iniziativa è ancora più meritevole perché va a intercettare quei cittadini che magari nel quotidiano non hanno tante occasioni di incontrare le strutture del servizio sanitario e da questo punto di vista si offre un servizio aggiuntivo. Il ministero della Salute chiaramente in merito a queste iniziative non può che sostenerle perché hanno un valore aggiunto che nasce anche dalla collaborazione sia con il privato sia con il privato sociale, come appunto la One Health Foundation che è la promotrice dell’iniziativa ed è anche un modo per insaldare i rapporti di amicizia tra i due Paesi, Italia e Albania, che vedono in questo collegamento ideale, appunto fra le due sponde, un motivo in più di collaborazione”.