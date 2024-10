Tumori, Marchetti (Idi): “Terapie innovative cancro seno allungano e migliorano vita”

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – “Oggi abbiamo terapie straordinarie che consentono di accompagnare le pazienti per anni. Esistono anche metodologie innovative e percorsi integrati con le pazienti, che sono spesso ancora poco conosciute e utilizzate dagli oncologi, ma che possono essere determinanti per migliorare sensibilmente la qualità della vita delle donne”. Sono le parole di Paolo Marchetti, direttore scientifico Idi-Irccs di Roma, alla presentazione di ‘Distances’, la docuserie che racconta le storie vere di 6 donne con il tumore al seno, promossa da Novartis Italia, in collaborazione con Salute Donna Onlus, nell’ambito del Festa del Cinema di Roma. “Già solo modificare e ridurre la permanenza nelle strutture ospedaliere delle pazienti, attraverso la tecnologia – conclude – può aumentare di 6 mesi la sopravvivenza, secondo le ultime statistiche”.