Tumori, Pichetto: “Tutelare ambiente è investire su salute facendo prevenzione”

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) – “Tutelare l’ambiente significa anche investire sulla salute facendo prevenzione globale, perché un ambiente più sano riduce i fattori di rischio per la popolazione. La nostra battaglia per la decarbonizzazione e per l’agricoltura di qualità, con filiere controllate, fa parte del medesimo impegno”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in un messaggio inviato agli organizzatori del convegno nazionale Ail “Curare è prendersi cura – Impatto ambiente e rischio sanitario, benessere e stili di vita’.

“La nostra salute – ha detto Pichetto – è strettamente legata all’ambiente in cui viviamo, alla qualità dell’aria che respiriamo, all’acqua e al cibo che consumiamo”. In questa sfida per un futuro migliore e più sano, ha concluso il ministro, “le istituzioni trovano in un’associazione come Ail un alleato importantissimo, un supporto essenziale per assicurare cura e sostegno adeguato ai pazienti. Per questo, ringraziamo tutte quelle figure del terzo settore che dedicano il loro lavoro alla lotta contro una malattia e al sostegno degli ammalati”.