Tumori, Servizi Ospedalieri lancia il ‘Mese della prevenzione oncologica’

4 Febbraio 2025

Roma, 3 feb. (Adnkronos Salute) – In occasione della Giornata mondiale della lotta contro il cancro, Servizi Ospedalieri Spa, società del Gruppo Rekeep specializzata nei servizi di lavanolo e sterilizzazione per il settore sanitario, lancia il ‘Mese della Prevenzione Oncologica’, un’iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione delle proprie persone. In particolare, grazie alla collaborazione con Fondazione Ant Italia Onlus, i dipendenti della Società avranno l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a visite mediche specialistiche, mirate alla prevenzione del tumore alla mammella e alla tiroide nelle tre principali sedi aziendali: Lucca, Ferrara e Teramo.

L’iniziativa – riporta una nota – prevede visite senologiche con ecografia per la diagnosi precoce di lesioni mammarie sospette e visite integrate da ecografia per la diagnosi precoce di noduli tiroidei sospetti, effettuabili: 4 e 5 febbraio a Lucca; 6 e 7 febbraio a Ferrara; 19 e 20 febbraio a Teramo. La tappa di Teramo, in particolare, potrà contare sulla presenza dell’ambulatorio mobile di Ant, un camper dotato di strumentazione avanzata, che sarà posizionato davanti allo stabilimento di Servizi Ospedalieri. A Lucca e Ferrara le visite verranno effettuate nell’ambulatorio interno allo stabilimento.

La campagna si pone l’obiettivo di promuovere la prevenzione, uno degli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di tumori, consentendo una diagnosi precocemente e quindi una maggiore curabilità. Numerosi studi hanno, infatti, stimato che dal 1989 a oggi nell’Unione Europea si siano evitate quasi 6 milioni di morti per cancro, proprio grazie a una maggiore adesione a comportamenti salutari, alla partecipazione alle campagne di prevenzione e screening e ai progressi delle terapie. Il tumore della mammella rappresenta, in particolare, la neoplasia più frequente nella popolazione femminile, colpendo 1 donna su 8, e la prevenzione è quindi sicuramente l’arma più efficace per combattere questa malattia. Sebbene sia eccezionale sotto i 20 anni e raro tra i 20 ed i 29 anni, il tumore alla mammella diviene più frequente dopo i 30 anni e raggiunge la massima incidenza tra i 45 ed i 60 anni.

In fase di notevole crescita anche l’incidenza dei tumori della tiroide, attualmente stimata in Italia in circa 3.600 casi all’anno, ma tale fenomeno è attribuibile anche all’accresciuto numero di diagnosi in fase iniziale che si sono potute ottenere appunto con l’impiego dell’ecografia, consentendo una mortalità molto bassa con oltre il 90% di guarigioni grazie ai trattamenti.

Con questa campagna, il Gruppo Rekeep riafferma la propria attenzione al benessere delle proprie persone, promuovendo azioni concrete per la salute e la prevenzione. “La salute – dichiara Massimiliano De Marco, Presidente di Servizi Ospedalieri – è il nostro bene più prezioso e la prevenzione è lo strumento più efficace per proteggerla. Per questo motivo, e perché crediamo fermamente nell’importanza di sensibilizzare su questo tema, ci impegniamo con costanza a promuovere un gesto di responsabilità e consapevolezza, e grazie alla collaborazione con ANT rendiamo accessibile a tutti quello che è il primo passo per garantire un futuro in salute. La prevenzione non aspetta, e nemmeno noi dovremmo farlo”.