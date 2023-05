Ucraina: Schillaci, ‘pieno sostegno, impegnati a supporto sistema sanitario’

Maggio 22, 2023

Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) – “Desidero rinnovare la piena vicinanza e sostegno al popolo ucraino. Siamo pienamente consapevoli di come il sistema sanitario ucraino abbia bisogno di supporto a 360 gradi per far fronte alle necessità di assistenza, cura, accesso ai farmaci”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante l’incontro promosso dalla Rappresentanza permanente polacca alle Nazioni Unite a Ginevra, in occasione dell’Assemblea mondiale della Salute, e dedicato all’emergenza sanitaria in Ucraina. All’evento ha partecipato anche il ministro della Salute ucraino Viktor Liashko.

“L’Italia si è immediatamente attivata in aiuto dell’Ucraina – ha detto Schillaci ringraziando il ministro Liashko per la sua presenza – stiamo mettendo in campo interventi sia sul lungo periodo, per sostenere la riorganizzazione del sistema sanitario ucraino, sia per affrontare la situazione di emergenza attuale dando supporto al Centro Superhumans attraverso una partnership, coordinata dal ministero della Salute, che vede il coinvolgimento di centri di eccellenza del servizio sanitario nazionale nel campo della protesica e la collaborazione della Croce Rossa”.

“L’Ucraina ha bisogno di noi e dobbiamo agire presto e in modo concreto. Lo stiamo facendo congiuntamente con l’Unione europea e in cooperazione con la Farnesina, anche in seguito a quanto emerso dalla Conferenza sulla ricostruzione organizzata a Roma a fine aprile”, conclude il ministro.