Ucraina: superati i 100 morti per attacchi a sanità

Gennaio 12, 2023

Milano, 12 gen. (Adnkronos Salute) – I morti per gli attacchi all’assistenza sanitaria in Ucraina hanno superato quota 100 dall’inizio del conflitto con la Russia. Secondo l’ultimo bilancio diffuso via Twitter dall’Organizzazione mondiale della sanità, “l’Oms ha verificato 747 attacchi alla sanità in Ucraina dal 24 febbraio 2022”. Questi episodi “hanno causato 101 morti e 131 feriti. L’assistenza sanitaria non dovrebbe mai essere un obiettivo”, ribadisce l’agenzia delle Nazioni Unite per la salute.