Università, petizione per abolire numero chiuso Medicina, 33mila firma in 48 ore

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) – In poco più di 48 ore ha raccolto quasi 33mila firme la petizione online lanciata su Change.org dal Comitato per l’abolizione del numero chiuso a Medicina, per chiedere una riforma vera del sistema di accesso alla facoltà. L’appello è rivolto al ministro dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini: “ci rivolgiamo a Lei in qualità di giovani, famiglie e semplici cittadini preoccupati per il loro futuro e per quello della sanità italiana”, si legge nel testo dell’appello. “La situazione attuale ci impone di affrontare con urgenza la questione del numero chiuso e del sistema d’accesso a Medicina che – a causa delle vicende dell’ultima sessione di Tolc – ha invaso le pagine dei principali quotidiani italiani”, riporta una nota.

“È innegabile che l’Italia stia affrontando una delle più gravi situazioni in ambito sanitario e assistenziale: la carenza di medici è ormai cronica”, spiegano i promotori. “Lo abbiamo visto durante pandemia di Covid-19 e continuiamo a vederlo, ancora oggi: corsie ospedaliere vuote, medici in pensione richiamati in servizio, medici stranieri assunti per non chiudere i reparti. I cittadini muoiono perché privati di assistenza medica di prossimità e ospedaliera ma il sistema del numero chiuso, unica causa di questo sfacelo, resta intoccabile e tenacemente protetto da pochi interessi di parte”, sottolineano. “Noi riteniamo che sia giunto il momento che la politica, a partire da Lei signora Ministro, debba prendersi le sue responsabilità – prosegue il testo della petizione – e rivedere profondamente il sistema d’accesso alla formazione medica considerando improcrastinabile l’abolizione del numero chiuso. Il metodo attuale d’accesso alle professioni mediche non tiene infatti conto né delle esigenze reali del nostro sistema sanitario né prevede un sistema di selezione legittimo e meritocratico”.

L’ultima sessione del Tolc, in particolare, “può essere considerata la peggiore procedura selettiva di sempre. Un calvario costato caro a migliaia di famiglie dove non è stata la preparazione ad essere premiata, né è stato l’impegno ad avere la meglio”, prosegue l’appello. “Alla luce anche dell’ultima sciagurata sessione del Tolc, diverse Regioni, come la Campania, l’Emilia Romagna e il Veneto stanno lavorando per eliminare il numero chiuso, con proposte di legge e Ddl regionali. Serve una riforma vera, e serve adesso. Le chiediamo dunque di guardare all’intera vicenda e, con onestà intellettuale – conclude la petizione – analizzare le falle di un sistema imperfetto, per rivedere una volta e per tutte il metodo d’accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria”, conclude la petizione.