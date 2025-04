Vaccini: in 50 anni hanno salvato 150 mln di vite, ‘oggi risultati a rischio’

24 Aprile 2025

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) – I vaccini in 50 anni hanno salvato oltre 150 milioni di vite nel mondo, ma oggi i progressi fatti sono a rischio. Organizzazione mondiale della sanità, Unicef e Gavi, in occasione della Settimana mondiale delle vaccinazioni (da oggi al 30 aprile), avvertono infatti che gli sforzi per l’immunizzazione sono sempre più minacciati dalla disinformazione, dalla crescita demografica, dalle crisi umanitarie e dai tagli ai finanziamenti, che mettono a repentaglio i progressi e lasciano a rischio milioni di bambini, adolescenti e adulti. I focolai di malattie prevenibili con il vaccino, come il morbillo, la meningite e la febbre gialla, sono in aumento a livello globale e malattie come la difterite, a lungo tenute a bada o praticamente scomparse in molti Paesi, rischiano di riemergere.

In risposta, le agenzie chiedono un’attenzione politica e investimenti urgenti e sostenuti per rafforzare i programmi di immunizzazione e proteggere i progressi significativi raggiunti nella riduzione della mortalità dei bambini negli ultimi 50 anni. “I tagli ai finanziamenti per la salute globale – dichiara il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus – hanno messo in pericolo questi risultati faticosamente raggiunti. Le epidemie di malattie prevenibili con un vaccino sono in aumento in tutto il mondo, mettendo a rischio vite umane ed esponendo i Paesi a costi maggiori per il trattamento delle malattie e la risposta ai focolai. I Paesi con risorse limitate devono investire negli interventi a più alto impatto, tra cui i vaccini”.

Per quanto riguarda l’aumento dei focolai, il morbillo sta tornando a essere particolarmente pericoloso. Il numero di casi è aumentato di anno in anno dal 2021, seguendo le riduzioni della copertura vaccinale che si sono verificate durante e dopo la pandemia da Covid-19 in molte comunità. Si stima che i casi di morbillo abbiano raggiunto i 10,3 milioni nel 2023, con un aumento del 20% rispetto al 2022. Le agenzie avvertono che questa tendenza in aumento è probabilmente proseguita nel 2024 e nel 2025, con l’intensificarsi dei focolai in tutto il mondo. Negli ultimi 12 mesi, 138 Paesi hanno segnalato casi di morbillo e 61 hanno registrato epidemie ampie o dirompenti: il numero più alto osservato in qualsiasi periodo di 12 mesi dal 2019.

Anche i casi di meningite in Africa sono aumentati notevolmente nel 2024 e la tendenza in aumento è proseguita nel 2025. Solo nei primi 3 mesi di quest’anno, sono stati segnalati più di 5.500 casi sospetti e quasi 300 decessi in 22 Paesi. Questo fa seguito ai circa 26mila casi e ai quasi 1.400 decessi registrati lo scorso anno in 24 Paesi. In aumento anche i casi di febbre gialla nella regione africana, con 124 casi confermati in 12 Paesi nel 2024. Ciò avviene dopo il drastico calo della malattia nell’ultimo decennio, grazie alle scorte globali di vaccino e all’uso del vaccino contro la febbre gialla nei programmi di immunizzazione di routine. Nella regione delle Americhe, i focolai di febbre gialla sono stati confermati dall’inizio di quest’anno, con un totale di 131 casi in 4 Paesi.

Queste epidemie si verificano in un contesto di tagli ai finanziamenti globali. Un recente rapido bilancio dell’Oms con 108 uffici nazionali dell’organizzazione – per lo più in Paesi a basso e medio reddito – mostra che quasi la metà di questi Paesi sta affrontando interruzioni da moderate a gravi delle campagne di vaccinazione, dell’immunizzazione di routine e dell’accesso alle forniture a causa della riduzione dei finanziamenti dei donatori. Anche la sorveglianza delle malattie, comprese quelle prevenibili con il vaccino, ha subito ripercussioni in più della metà dei Paesi esaminati. Allo stesso tempo, il numero di bambini che non ricevono le vaccinazioni di routine è aumentato negli ultimi anni, anche se i Paesi stanno facendo sforzi per recuperare i bambini mancati durante la pandemia. Nel 2023, si stima che 14,5 milioni di bambini non abbiano ricevuto tutte le dosi di vaccino di routine, rispetto ai 13,9 milioni del 2022 e ai 12,9 milioni del 2019.

“La crisi globale dei finanziamenti sta limitando gravemente la nostra capacità di vaccinare contro il morbillo oltre 15 milioni di bambini vulnerabili in paesi fragili e colpiti da conflitti”, ammonisce la direttrice generale dell’Unicef, Catherine Russell. “I servizi di vaccinazione, la sorveglianza della malattia e la risposta ai focolai in quasi 50 Paesi sono già stati interrotti, con battute d’arresto di livello simile a quello che abbiamo visto durante il Covid-19. Non possiamo permetterci di perdere terreno nella lotta contro le malattie prevenibili”.