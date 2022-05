A Firenze “sfila” la moda digitale

Maggio 4, 2022

(Adnkronos) – Moda e mondo digitale: una relazione sempre più stretta che trova a Firenze uno degli appuntamenti più seguiti al mondo. Il 4 e 5 maggio torna “e-P Summit” l’evento di Pitti Immagine dove confluiscono i migliori player del lusso, nell’ incontro tra domanda e offerta di innovazioni digitali applicate alla moda. “Shaping the digital future of Fashion” è infatti il sottotitolo dell’evento. Nella due giorni ospitata alla Stazione Leopolda, i temi più caldi del mercato tra cui: lo sviluppo digitale dei processi creativi e produttivi per le nuove collezioni, l’integrazione tra la distribuzione tradizionale e canali e-commerce; le creazioni e il management dei processi nel Metaverso, il fashion system nell’ottica dei NFT.