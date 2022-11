A Panama un piano “storico” sul commercio degli squali

Novembre 18, 2022

(Adnkronos) – Alla 19a conferenza della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in corso a Panama City, è stata appoggiata una proposta per estendere la regolamentazione del commercio delle pinne e della carne di squali. Il piano, che riguarda 19 specie già minacciate o gravemente minacciate, segna una prima azione di regolamentazione per il commercio globale degli squali Requiem, pescati principalmente per le loro pinne utilizzate nella zuppa di pinne di squalo, una prelibatezza per i consumatori asiatici.