A picco il numero degli insetti volanti

Maggio 11, 2022

(Adnkronos) – Il numero di insetti volanti sta calando vertiginosamente. E’ quanto emerge da uno studio realizzato nel Regno Unito che ha preso in esame il numero di insetti schiacciati sulle targhe delle auto nell’estate 2021, messo a confronto con i risultati di un analogo studio del 2004. Il risultato è stato un calo del 60 per cento ed è sovrapponibile a quello di un’altra ricerca condotta dal 1997 al 2017 nella Danimarca rurale. In quel caso si studiarono gli insetti trovati sui parabrezza delle macchine ed emerse una riduzione ancora più ampia, dell’80 per cento. La situazione è grave soprattutto perché gli insetti sono fondamentali per poter mantenere un ecosistema sano essendo indispensabili per l’impollinazione delle piante, ma anche per il loro ruolo nel riciclo della materia organica.