A2A, in Sicilia distribuiti 45 milioni di euro di valore economico nel 2022

Giugno 29, 2023

Palermo, 28 giu. (Adnkronos) – Quarantacinque milioni di euro di valore economico distribuito in Sicilia, 15 milioni investiti in infrastrutture e impianti, 47 GWh di energia prodotta da fotovoltaico ed eolico. E ancora 3.655 studenti e docenti coinvolti nei percorsi di educazione ambientale e 19mila tonnellate di CO2 evitata grazie alla produzione di energia rinnovabile. Sono i numeri del secondo Bilancio di sostenibilità territoriale della Sicilia del Gruppo A2A presentato da Stefano Granella, chief strategy&growth, questa mattina al Castello di Milazzo. Un documento sulle prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo nell’Isola nel 2022 e sui progetti previsti per i prossimi anni. Presenti il sindaco di Milazzo Giuseppe Midili, il sindaco di San Filippo del Mela Giovanni Pino, l’assessore alle Politiche energetiche e ambientali del Comune di Messina Francesco Caminiti ed Elena Militello, ricercatrice UniMe e responsabile dell’associazione South Working.

In continuità con l’impegno portato avanti nell’ultimo triennio per l’ascolto e il dialogo con le comunità in cui il Gruppo opera, nel 2023 il percorso dei Forum Multistakeholder di A2A prevede il coinvolgimento di 11 territori in tutta Italia, attraverso momenti di confronto per contribuire sinergicamente allo sviluppo sostenibile del Paese. Nell’ambito delle ‘Alleanze per la transizione ecologica’, in collaborazione con The European House Ambrosetti, stamane la presentazione del bilancio è stata preceduta da un incontro con gli stakeholder del posto per identificare, basandosi sui risultati del primo ciclo di incontri dell’anno scorso, i progetti realizzabili e su misura per accelerare la transizione ecologica, anche alla luce degli obiettivi del Piano industriale di A2A. Gli incontri con gli stakeholder del Gruppo A2A hanno già coinvolto Cremona, Bergamo e la Calabria e nel corso del 2023 ne sono previsti altri 7: Valtellina e Valchiavenna, Brescia, Milano, Seregno, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Puglia.

Nel 2022 il Gruppo A2A ha supportato lo sviluppo economico e sociale del territorio, contribuendo con l’incremento di iniziative di carattere sociale, culturale e ambientale. In Sicilia, l’azienda ha distribuito complessivamente 45 milioni di euro, oltre 13 milioni in più rispetto all’anno precedente (+43%) tra dividendi, imposte, canoni e concessioni locali, ordini a fornitori, sponsorizzazioni e stipendi. Inoltre, A2A ha destinato 15 milioni di euro per investimenti infrastrutturali e la manutenzione degli impianti, per contribuire alla modernizzazione e al potenziamento delle proprie infrastrutture. I fornitori locali attivati sono 57 e l’importo degli ordini ha raggiunto quota 26,4 milioni di euro, 14,8 dei quali destinati alle micro e alle piccole imprese.

Nell’isola A2A intende contribuire alla crescita dei territori incentivando i consumi sostenibili e investendo in infrastrutture innovative in partnership con gli attori locali. Infatti, l’offerta per il segmento residenziale è composta al 100% da energia elettrica verde certificata e nel 2022 ne sono stati venduti 119 GWh. In aggiunta, attraverso il Gruppo sono stati erogati 563 bonus gas e 2.578 bonus elettricità per ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica o fisica. Inoltre, nell’ambito del progetto Sicilia Carbon Free, 18 circoli territoriali di Legambiente Sicilia hanno partecipato a un incontro finalizzato a presentare il corso di formazione per impiegare la figura del Ted, il Tutor dell’energia domestica, in progetti per promuovere una transizione energetica giusta e inclusiva a partire dalle Comunità energetiche rinnovabili e solidali.

E visto che l’educazione alla sostenibilità è un obiettivo fondamentale, negli appuntamenti di A2A sono stati coinvolti anche docenti e alunni, con l’obiettivo di educare i ragazzi anche da questo punto di vista. Insieme a DeA Scuola è stato proposto ai docenti delle scuole medie e superiori il percorso formativo ‘Verso il 2050 con le scuole per un futuro sostenibile e circolare’: dieci webinar con esperti, ricercatori e divulgatori che hanno visto la partecipazione di 505 insegnanti dalle scuole della Sicilia. Nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), il Gruppo A2A ha destinato 40 ore certificate a 2.233 studenti siciliani di istituti tecnici e licei per educarli alle nuove competenze necessarie per le professioni nel settore energetico attraverso lezioni online e project work operativi. Sono stati realizzati School engagement tour alla scoperta degli impianti più innovativi di A2A, nel corso dei quali 76 studenti hanno effettuato visite didattiche e lezioni nel polo di San Filippo del Mela e alcuni di loro hanno partecipato all’evento open della presentazione dei bilanci territoriali.

Tra gli obiettivi nei quali il Gruppo A2A, in qualità di Life Company, è impegnato, c’è anche la creazione di un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e sostenibile. Non a caso, nel novembre scorso si è tenuta una convention guidata dal concept ‘Light up Life’ alla quale erano presenti oltre 1.400 partecipanti per condividere le principali evoluzioni del Piano strategico 2021-2030. Inoltre, tra il 2021 e il 2022, è stato organizzato il percorso ‘Leadership for Life’ dedicato a tutti i manager del gruppo (25 per la Sicilia), per approfondire con 10 workshop online i tre pilastri del Piano stesso: sostenibilità, economia circolare e transizione energetica.

Per quanto riguarda le nuove risorse, nel 2022 ne sono state assunte 12, il 40% delle quali ha meno di 30 anni. Sempre l’anno scorso, il Gruppo ha erogato oltre 3.500 ore di formazione complessiva, l’85% delle quali su salute e sicurezza, mentre sono proseguite le attività di sensibilizzazione per tutti i dipendenti per creare maggiore consapevolezza sulle questioni di genere e per valorizzare le diversità, ufficializzando il proprio impegno attraverso la sottoscrizione della Dichiarazione di impegno sui temi di diversity, equity & inclusion.