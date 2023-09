‘Abitare il cambiamento’, a Milano XI edizione del Salone della Csr

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Dal 4 al 6 ottobre torna a Milano il Salone nazionale della Csr e dell’Innovazione sociale: in programma all’Università Bocconi 115 incontri con oltre 450 relatori e 283 organizzazioni protagoniste tra aziende, istituzioni e realtà non profit. L’edizione 2023, Abitare il cambiamento, si articola in 12 aree tematiche: Abitare la casa, Abitare la città, Vivere la cultura, Vivere la comunità, Abitare il territorio, Abitare l’impresa, Innovare la finanza, Innovare l’energia, Innovare l’agrifood, Vivere la digitalizzazione, Innovare mobilità e infrastrutture, Innovare formazione e comunicazione.

Tante le novità previste, a cominciare dalla presentazione, mercoledì 4 alle 10.30, della nuova ricerca Ipsos per il Salone della Csr sui cambiamenti in atto. Al centro dell’indagine, le preferenze dei cittadini e le rinunce che sono disposti a fare per cambiare il mondo che abitano. A commentare i risultati della ricerca insieme ai relatori di Ipsos, alcuni giovani che apriranno così la manifestazione di cui saranno protagonisti con numerose iniziative.

Tra queste, il 6 ottobre alle 12 la sfida finale di Hackathon for Impact, la maratona creativa organizzata nell’ambito del Giro d’Italia della Csr che ha visto studenti universitari e neolaureati di Udine, Napoli e Bologna sfidarsi nella creazione di soluzioni innovative di economia circolare. Sempre ai giovani è dedicata Meet the Csr Leaders, l’iniziativa realizzata in collaborazione con Amapola che permette agli studenti, per tutti i tre giorni dell’evento, di prenotare una sessione di orientamento one-to-one in presenza, della durata di circa 30 minuti, con uno degli esperti di sostenibilità presenti al Salone.

Misurare il proprio impatto ambientale e capire come migliorarlo: tutti i partecipanti al Salone potranno accedere a questa esperienza grazie alla Carbon Footprint Station, realizzata da AWorld e presentata per la prima volta in Italia al Salone della Csr e dell’innovazione sociale. Da una postazione dedicata sarà possibile scoprire in tempo reale la propria carbon footprint e ricevere una ‘climate therapy’ personalizzata, un set di azioni virtuose suggerite in base ai principali fattori di impatto individuale, ovvero consumi, trasporti, lifestyle, shopping. E fin d’ora è possibile partecipare alla Challenge che il Salone lancia su AWorld app: l’obiettivo è realizzare tutti insieme entro il 31 ottobre 100mila buone azioni per il pianeta e per le persone.

Sempre in tema ambientale, la tre giorni milanese contribuisce al progetto Plastic Pull di Piantando. Inoltre una delle ‘piazze’ dove si svolgono gli eventi sarà in parte alimentata da energia pulita prodotta dagli spettatori attraverso speciali bike, grazie a un’attività gestita da Teatro a Pedali in collaborazione con Hitachi. Tra i tanti incontri in programma anche il nuovo format ‘Ping Pong’, pensato per attivare un confronto tra esperti con due punti di vista diversi sulla sostenibilità mettendo in luce opportunità e criticità in diversi ambiti: comunità, economia sociale, cultura e finanza. Il 4 ottobre alle 17.30 saranno invece premiati i vincitori della seconda edizione del Premio Impatto, dedicato a imprese e associazioni non profit che si impegnano a misurare le ricadute delle proprie attività.

Per partecipare al Salone nazionale, sia in streaming che dal vivo, è necessario iscriversi sul sito del Salone, dove è possibile consultare il programma completo degli eventi, che si svolgeranno in contemporanea in quattro ‘piazze’ e due aule seminari all’interno dell’Università Bocconi in Via Roentgen 1 (edificio Grafton).