Amazon Europa punta sui furgoni elettrici

Ottobre 11, 2022

(Adnkronos) – Amazon ha dichiarato che investirà 1 miliardo di euro per aggiungere migliaia di furgoni elettrici alla sua rete di consegne in Europa. L’investimento farà crescere il numero di furgoni elettrici per le consegne dell’azienda in Europa da circa 3.000 a 10.000 entro il 2025. “La nostra rete di trasporti è una delle aree più impegnative da decarbonizzare, e per arrivare a zero emissioni sarà richiesto un investimento sostanziale”, hanno dichiarato i vertici di Amazon, ammettendo che le emissioni di carbonio del colosso dell’e-commerce sono cresciute lo scorso anno del 18%.