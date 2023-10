Ambiente, Deloitte lancia a Milano campagna di sostenibilità con Sofia Goggia

Ottobre 16, 2023

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – Affiancare le aziende nel percorso di adozione di modelli di business sempre più green e sensibilizzare le persone verso comportamenti sostenibili e responsabili nei confronti dell’ambiente, per contrastare l’emergenza climatica. È questo l’obiettivo della campagna di comunicazione sui temi della sostenibilità ambientale che Deloitte ha lanciato a Milano insieme a Sofia Goggia, campionessa olimpica plurimedagliata di sci alpino e testimonial di Deloitte Climate & Sustainability.

La campagna durerà dal 14 ottobre al 10 novembre e sarà sia fisica, con il coinvolgimento di diverse location iconiche della città e dei mezzi di trasporto, sia digitale declinata attraverso i canali social.

In particolare, la campagna Out-of-Home avrà ampia visibilità da piazza Duomo fino alla stazione Garibaldi, passando per San Babila e Via Tortona fino ad alcune linee dei tram che percorrono quotidianamente le strade di Milano. Con il valore aggiunto di una delle sportive più importanti e vincenti nel panorama internazionale, Deloitte vuole sensibilizzare persone e aziende a contribuire concretamente al contrasto dell’emergenza climatica. L’obiettivo è quello di farsi promotori di comportamenti sostenibili, rispettosi e responsabili nei confronti dell’ambiente e del Pianeta nell’ambito di uno sforzo condiviso tra istituzioni, imprese, territorio e cittadini.

Alla fine del 2022 Deloitte Climate&Sustainability è stata lanciata per rafforzare le competenze del network Deloitte e per offrire al mercato soluzioni integrate in quattro aree: cambiamento climatico e decarbonizzazione; economia circolare e supply chain; finanza sostenibile e Esg data architecture.

In Deloitte Climate&Sustainability, inoltre, è presente un’area dedicata allo sviluppo metodologico dei servizi, in connessione con università e centri di ricerca internazionali.

Infine, le società operative del network di Deloitte in Italia, prime tra le grandi società di servizi alle aziende, hanno intrapreso all’inizio del 2022 il percorso di trasformazione in società benefit, moltiplicando gli sforzi per affiancare imprese e istituzioni con l’idea di contribuire a una crescita più virtuosa, sostenibile e inclusiva del nostro Paese.