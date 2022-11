Arval lancia Driving Rewards, risparmio per clienti con guida più eco-consapevole

Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov. – (Adnkronos) – Si chiama Arval Driving Rewards l’innovativo prodotto lanciato da Arval Italia e nato per incentivare una guida più sicura ed eco-consapevole da parte dei propri driver. Con questa proposta la società – leader nel noleggio auto a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità sostenibile – punta ad accrescere la consapevolezza e la cultura dei propri clienti sulla sicurezza e sulla sostenibilità ambientale.

In linea con gli obiettivi previsti da Arval Beyond, il piano strategico quinquennale lanciato nel 2020, che prevede la riduzione del 10% dei sinistri e del 35% di emissioni di CO2 per la propria flotta globale entro il 2025, la soluzione Driving Rewards ha l’obiettivo di generare un cambiamento positivo spontaneo nelle persone che guidano un’auto Arval, valorizzando e ripagando il loro impegno.

L’accesso al servizio è gratuito e per iniziare a beneficiare dei vantaggi degli Driving Rewards sarà attivata la black box installata sulla propria auto che permetterà di monitorare lo stile di guida in tempo reale. Adottando uno stile di guida responsabile, sulla base di alcuni parametri, a ogni driver saranno assegnati due punteggi, uno “Score Guida Sicura” e uno “Score Eco”.

I driver più virtuosi, ossia quelli che raggiungeranno le soglie di eccellenza dei due parametri, saranno ricompensati con un “Reward Guida Sicura”, che prevede un bonus fino a 120 euro all’anno sul canone di noleggio, o con un “Reward Guida Eco”, che comporterà un’azione concreta da parte di Arval Italia, che supporterà un progetto di tutela ambientale volto a ripristinare un ecosistema degradato e favorire la biodiversità.

Non sono comunque previste penalizzazioni in caso di mancato raggiungimento delle soglie e, per supportare i clienti nel loro percorso, Arval metterà a loro disposizione una serie di consigli e suggerimenti utili a migliorare concretamente il proprio stile di guida. Arval Driving Rewards può essere sottoscritto dai clienti privati di Arval Italia che hanno già un contratto di noleggio a lungo termine attivo e che scelgono di impegnarsi concretamente per migliorare la sicurezza sulle strade e contribuire a ridurre il loro impatto sull’ambiente.

“Arval Driving Rewards è un prodotto unico e veramente innovativo che consolida il nostro posizionamento come azienda che ha tra i pilastri della propria strategia la mobilità sostenibile, con la CSR sempre al centro del nostro impegno e di ogni nostra azione. Con Arval Driving Rewards, andremo a stimolare i nostri clienti sull’importanza di guidare in modo attento e sicuro ma anche a sensibilizzarli sull’attenzione che oggi deve essere rivolta a temi importanti quali il climate change e il riscaldamento globale, che richiedono un impegno collettivo, che non può prescindere da quello individuale” dichiara Dario Casiraghi, Direttore Generale di Arval Italia.