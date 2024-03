Bricolo (Veronafiere): “Con LetExpo siamo al centro del settore”

Marzo 12, 2024

Verona, 12 mar. – (Adnkronos) – “Grazie a questa manifestazione Verona è al centro del mondo nel settore logistico. Alis fa vedere quanto vale questo settore che è un pilastro importante del Paese”. Lo ha sottolineato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, intervenuto all’apertura dei lavori di LetExpo 2024, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere. “In questa fiera abbiamo cinque padiglioni interamente occupati, tre aree esterne espositive, 400 espositori che presentano le novità del settore: sono numeri che raccontano il grande successo di questa manifestazione” fa sapere Bricolo.

Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, “si presenta a Verona come interlocutore che crea una serie di dibattiti e di momenti di confronto tra le istituzioni per trovare le soluzioni migliori per far crescere un settore fondamentale per questo Paese” sottolinea il presidente di Veronafiere che aggiunge: “Quando questo settore cresce, cresce anche tutto il settore economico”.

Per Bricolo, quella della fiera “era una sfida difficilissima da vincere ed è stata vinta. Lo dico anche al ministro Salvini: a Verona vedo un sistema Paese che funziona, per tutto ciò che concerne le infrastruttura. Tommasi sta facendo un lavoro importante per il trasporto sostenibile, la Fiera sarà collegata alla stazione e al centro città. E lo sarà anche con l’aeroporto nuovo, in vista delle Olimpiadi”, ha concluso Bricolo.