Brunetta (Cnel): “Abbiamo bisogno di cultura della manutenzione”

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Noi abbiamo bisogno di cultura non solo della sostenibilità, non solo della circolarità, ma di cultura della manutenzione”. Così il presidente del Cnel, Renato Brunetta, in occasione della presentazione del Rapporto sui Territori, pubblicato oggi dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

“La cultura della manutenzione è una cultura raffinatissima e difficilissima da realizzare perché, per esempio, i policy maker non la amano, perché la manutenzione non si vede, non si annuncia, non dà impatti di consenso immediati, la manutenzione è un lungo amore e non è la passione improvvisa, non è il ponte che si annuncia, non è l’infrastruttura che viene prospettata; no, la manutenzione è giorno per giorno e ha bisogno di cultura, di tanta cultura, ha bisogno di formazione, di entrare nei gangli comportamentali della gente”, aggiunge.

“Il Pnrr è la chiave di tutto, non solo dal punto di vista finanziario, ma per mettere a terra grandi e piccoli progetti. È uno stress virtuoso: come ci ha stressato il Pnrr non ci ha stressato nulla. Siamo riusciti a scrivere uno straordinario documento che è in evoluzione. È un corpo vivente, non può essere un oggetto statico”, sottolinea il presidente del Cnel.