Centinaio: “Italia paese centrale, dobbiamo essere all’avanguardia”

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Siamo un paese che è centrale per quanto riguarda i trasporti, le merci e delle persone. Pensate ai milioni di turisti che entrano in Italia o che si muovono dall’Italia e che vanno all’estero. Pensate alle merci che passano dall’Italia e si fermano in Italia oppure che utilizzano l’Italia come trampolino di lancio. Abbiamo un paese che deve essere all’avanguardia per quanto riguarda le infrastrutture, per quanto riguarda la logistica, per quanto riguarda il trasporto”. Ad affermarlo a Letexpo è il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

“Continuiamo a parlare di sostenibilità ambientale, ne parliamo nei convegni, ovunque, ma molto spesso ci dimentichiamo che la sostenibilità ambientale non deve essere solamente una sostenibilità ideologica come vuole qualcuno”, sottolinea Centinaio. “Quando parliamo di sostenibilità ambientale dobbiamo aggiungerci sostenibilità economica, perché se non abbiamo la sostenibilità economica della sostenibilità ambientale non ce ne facciamo niente perché nelle aziende né i cittadini riusciranno a raggiungere quegli obiettivi e quei goal che ci siamo dati”.