Chessa (Eni): “Al Supply Chain Day per la competitività delle filiere”

7 Ottobre 2024

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Oggi ci troviamo al Gazometro, un luogo che consideriamo simbolo dell’innovazione e della transizione energetica e abbiamo organizzato l’Eni Supply Chain Day 2024 per rispondere a un’esigenza venuta dai nostri fornitori, che hanno voluto capire meglio la strategia di Eni e quali opportunità di business potevano esserci per la nostra filiera”. Lo ha detto l’Head of procurement di Eni Costantino Chessa, a margine dell’Eni Supply Chain Day 2024 ‘Energies in Transition’, organizzato presso il Complesso del Gazometro di Roma Ostiense.

Si tratta dell’evento conclusivo di una serie di incontri con le imprese dei principali siti produttivi, che ha riunito più di 10mila realtà tra rappresentanti istituzionali, grandi imprese, Pmi e startup. Al centro della giornata, il tema della competitività, il ruolo chiave che ricopre la filiera nel raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica e il confronto su strategie e opportunità.

“Il settore energetico ha sempre svolto un ruolo centrale all’interno del settore industriale. Crediamo che in questo momento vada mantenuta e accelerata la competitività del sistema energetico. Riteniamo che le aziende che lavorano con Eni debbano darsi poche e precise priorità. Innanzitutto la sicurezza, che è un valore per noi imprescindibile; la responsabilità sia nel gestire le attività in modo etico, ma soprattutto garantendo lo sviluppo sostenibile – spiega l’Head of procurement di Eni – A noi interessa avere al nostro fianco anche aziende che siano internazionali, in modo da accompagnarci in maniera globale su tutti i nostri progetti, sia in Italia che all’estero e aziende tecnologiche che facciano della tecnologia il motore del loro modo di agire. Queste quattro priorità hanno un fattore in comune, le competenze, che andranno difese e rafforzate sempre di più attraverso politiche di formazione”.

Nel corso dell’evento, Eni ha annunciato il lancio di un nuovo programma dedicato ai fornitori: ‘Energia della Filiera’. La nuova iniziativa, pensata per accelerare la competitività della supply chain, offre soluzioni di supporto alle imprese, soprattutto Pmi, per sostenerne lo sviluppo competitivo in un contesto industriale in forte evoluzione.

“Negli anni scorsi abbiamo già avviato iniziative a supporto della filiera, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese. Ad esempio, iniziative come Open-es, mettendo a disposizione una piattaforma digitale gratuita a tutte le nostre imprese. A far parte di questa alleanza sono ad oggi 25mila aziende. Stiamo lavorando su un nuovo programma che si chiamerà Energia di Filiera ed è un programma che integrerà gli strumenti già messi a disposizione e ne aggiungerà di nuovi, consentendo alle imprese di avere un check up sui punti di forza e le aree su cui investire, del loro vantaggio competitivo e attrarre anche risorse finanziarie per poter sostenere questi investimenti”, conclude Chessa.