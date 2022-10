Ciad, per il disastro climatico 2 milioni di persone alla fame

Ottobre 13, 2022

(Adnkronos) – Una grave siccità, seguita dalle peggiori inondazioni degli ultimi 30 anni. ha fatto impennare i prezzi dei generi alimentari e provocato un livello record di persone ridotte alla fame in Ciad, calcolate in 2,1 milioni, secondo le agenzie delle Nazioni Unite. A causa del disastro climatico, il 10% dei bambini sotto i cinque anni è affetto da grave malnutrizione e uno su tre soffrirà di crescita stentata, ha dichiarato il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Questa tendenza a fenomeni estremi sarà sempre più forte nei prossimi anni a causa del cambiamento climatico.